Bývalú polikliniku v Turčianskych Tepliciach komplexne zrekonštruujú
Na rekonštrukciu objektu získal ŽSK nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,2 milióna eur.
Autor TASR
Turčianske Teplice 28. mája (TASR) - Budova bývalej polikliniky v Turčianskych Tepliciach prejde komplexnou rekonštrukciou. Okrem úpravy priestorov sa práce dotknú i zabezpečenia bezbariérovosti a zníženia energetickej náročnosti objektu. Na investíciu vo výške takmer 1,6 milióna eur získal Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) financie z fondov Európskej únie, stavbu odovzdal vybranému zhotoviteľovi vo štvrtok.
Riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková priblížila, že projekt počíta s rekonštrukciou objektu, čím sa vytvorí priestor na zriadenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). „Cieľom je, aby budova nadobudla nielen nový šat, ale počíta s jej komplexnou rekonštrukciou, a to vrátane rozvodov, elektroinštalácií či fasády,“ spomenula Pekarčíková.
Zároveň má podľa nej projekt vytvoriť lepšie podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, modernizáciou tak prejde aj ambulantný priestor. „Cieľom projektu je aj vytvorenie pediatrickej ambulancie, pribudnúť by tu mal i všeobecný lekár,“ ozrejmila Pekarčíková.
Budova v minulosti slúžila ako vila. Rekonštrukčné práce sa dotknú i jej vonkajšku. „V jednej časti sa vybuduje výťah, v druhej časti bude dobudovaná pediatrická ambulancia s veľkým vonkajším zázemím pre deti, čakacia zóna. Verím, že odstránime i schodolezy, tým budeme zlepšovať i podmienky bezbariérovosti. Do budúcna bude cieľom zlepšiť i parkovaciu politiku pri tomto CIZS,“ doplnila Pekarčíková.
Primátor mesta Igor Hus podotkol, že investíciu ŽSK víta. „Myslím, že Turčianske Teplice ako kultúrne, historické, ale turistické centrum si zaslúžia modernú polikliniku. Mesto postupne mení svoj ráz, obnovuje sa a zdravotná starostlivosť k tomu jednoducho patrí. Verím, že sa to podarí dokončiť, mesto bude súčinné,“ uviedol Hus.
Na rekonštrukciu objektu získal ŽSK nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,2 milióna eur z výzvy zameranej na doplnenie siete CIZS za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií. Pekarčíková pripomenula, že podobnú investíciu kraj realizoval v Oravskej poliklinike v Námestove.
Rekonštrukcia bude stáť 1.598.677,57 eura, dodávateľ stavby, spoločnosť R.I.K. so sídlom v Turčianskych Tepliciach by mala práce dokončiť do 86 týždňov. Vykonávať ich bude za plnej prevádzky.
