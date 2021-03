Bývalú školu na Voderadoch predali

Trnava 24. marca (TASR) – Hneď na prvý raz po zaradení medzi prebytočný nehnuteľný majetok Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa podarilo vo verejnej obchodnej súťaži (VOS) nájsť kupca na súbor objektov bývalej združenej školy vo Voderadoch. Poslanci krajského zastupiteľstva odklepli na svojom stredajšom (24. 3.) zasadnutí jej predaj za 565.113 eur, čo predstavuje 54,84 percenta z odhadnutej ceny majetku.



Voderadská škola bola zaradená do v poradí 33. kola súťaže, v ktorej TTSK už niekoľko rokov postupne predáva objekty, ktoré nevyužíva. Postupoval v zmysle schválených podmienok tak, že cenu navrhovali samotní záujemcovia. Ďalší majetok na predaj, súbor objektov v Hornom Bare v okrese Dunajská Streda, má za sebou už 31 nevydarených kôl predaja. Teraz ho TTSK predá záujemcovi za 60.000 eur, čo je 11,15 percenta z odhadnutej ceny. Rovnako v 31 kolách bol doteraz ponúkaný súbor objektov bývalého poľnohospodárskeho učilišťa v Zemianskych Sadoch v okrese Galanta, kupec za ne ponúkol 220.000 eur, čo je necelých 20 percent z odhadu.



Vo všetkých troch prípadoch má byť nový účel využitia sociálna sféra. V Hornom Bare by mal vzniknúť podľa kupca VEXSI Trnava domov sociálnych služieb (DSS), v Zemianskych Sadoch podľa toho istého kupca sociálny dom pre deti nad sedem rokov trpiacich autizmom a vo Voderadoch, ktoré kupuje Secret real Bratislava takisto DSS.



Pri otváraní obálok pre súbor objektov vo Voderadoch bola prítomná aj starostka obce Anita Gajarská. Obec má za sebou už jednu skúsenosť s prevádzkovateľom bývalej združenej školy. Predchádzajúce vedenie TTSK ho aj napriek protestom obce dalo do prenájmu spoločnosti, ktorá ho chcela využívať na ubytovanie 400 hlavne zahraničných zamestnancov spoločností, ktoré pôsobia v regióne. Vznikla podpisová akcia, prebehli viaceré rokovania, konal sa protest občanov pred Úradom TTSK. Poukazovali na skutočnosť, že obec kapacitne ani infraštruktúrou nie je schopná poňať bez problémov taký počet bývajúcich. Nakoniec problém vyriešili voľby do vyšších územných celkov.



"Vážime si prístup súčasného vedenia TTSK, ktorý v tomto ohľade komunikuje s obcou, ako nám na začiatku bolo sľúbené," povedala Gajarská pre TASR. Oceňujú, že bol dodržaný dohodnutý zámer využitia objektu prioritne na poskytovanie sociálnych služieb. "Toto v ponuke záujemcu o kúpu odznelo, preto sme nemali výhrady k odpredaju. Verím, že nový majiteľ dodrží avizovaný účel použitia objektu," uviedla starostka. Doplnila, že obec má nástroj na reguláciu spôsobu využitia lokality v podobe určenia regulatívov vo svojom územnom pláne.