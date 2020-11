Bývalú továreň na Patrónke chce kraj premeniť na multifunkčný areál

Vizualizácia Patrónky. Foto: Bratislavský samosprávny kraj

Bratislava 24. novembra (TASR) - Rozsiahly priestor v lokalite bývalej továrne na bratislavskej Patrónke by sa mal v najbližších rokoch premeniť na viacúčelový areál s využitím pre školstvo, kultúru, umenie, športové podujatia, či ďalšie voľnočasové aktivity. Ideový zámer, ktorý Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pripravuje v spolupráci so súkromným sektorom, pamätá aj na pripomenutie histórie tohto územia. Prvé viditeľné výsledky revitalizácie majú byť realitou v roku 2022.V súčasnosti sú budovy, ktoré sú v areáli patriacom BSK, parciálne prenajímané menším podnikom. Väčšinovým správcom je zariadenie sociálnych služieb Rosa, pričom v území sa okrem iného nachádza špeciálna škola, odborné učilište, internát, školský klub i rehabilitačné stredisko. "“ priblížil projektový manažér BSK Tomáš Liška.Projekt ráta so zachovaním historických stavieb, či už väčších, alebo viacerých menších objektov, ktoré majú svoje hodnoty a spoločne tvoria celkový kontext prostredia. Nové budovy majú funkčne i esteticky doplniť tie pôvodné. Vynovený priestor bude určený pre širokú verejnosť i pre Domov sociálnych služieb Rosa. Má tu vzniknúť aj nová škola a kultúrno-kreatívne centrum pre ľudí z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Nezabudne sa ani na pripomienku smutnej histórie územia z čias druhej svetovej vojny, keď na tomto mieste bolo zriadené koncentračné stredisko pre Židov. Do koncentračného tábora v Osvienčime odtiaľ previezli 8000 židovských obyvateľov. „“ dodal Liška.Poslanci BSK budú o projekte rokovať na decembrovom rokovaní krajského zastupiteľstva.K pozemku na Patrónke sa viaže bohatá história. Názov vznikol začiatkom 20. storočia a bol hovorovým označením pre továreň na patróny, ktorú založil viedenský podnikateľ Juraj Roth. V roku 1918 prevzal továreň československý štát a z bezpečnostných dôvodov bola v rokoch 1935 - 1938 postupne likvidovaná. V lokalite sa nachádzala aj Kühmayerova továreň remeselníka Františka Kühmayera, kde po 2. svetovej vojne slovenské závody technického skla vyrábali vianočné ozdoby.