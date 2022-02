Bývalý erotický salón v Sade Janka Kráľa zmenia na gastroprevádzku

Bratislava 5. februára (TASR) - Zanedbanú budovu bývalého erotického salóna v bratislavskom Sade Janka Kráľa premenia na gastroprevádzku. Rekonštrukcia objektu, v ktorom zriadia aj bezbariérové verejné toalety a takisto zázemie pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), by sa mala začať v lete. Informoval o tom Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.



"Budova bude po obnove miestom pre všetky komunity, ktoré majú Sad Janka Kráľa radi. Pracujeme na dokončení projektovej dokumentácie a veríme, že realizácia sa začne už v najbližších mesiacoch," povedal primátor hlavného mesta Matúš Vallo v súvislosti s architektonickou štúdiou, ktorú predstavil Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB).



Najväčšiu časť rekonštrukcie zaberú búracie práce v interiéri, v ktorom sa zmení dispozičné riešenie. Opravia tiež strechu a budovu priblížia jej pôvodnému vzhľadu. "Na fasádu pod biely spišský travertín sa vráti pôvodný keramický obklad. Rovnako sa obnoví pôvodné presklenie smerom do parku, odstránia sa mreže a opraví sa fontána, ktorá je súčasťou stavby," priblížil riaditeľ sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného inštitútu Bratislavy Marcel Dzurilla.



Presnejší časový harmonogram obnovy určia po dokončení projektovej dokumentácie. Odhadovaná hodnota rekonštrukcie je 600.000 eur bez DPH.



Stavba od tímu architektov pod vedením Ferdinanda Končeka z roku 1982 pôvodne slúžila všetkým návštevníkom parku. Bola tam prevádzka s občerstvením i zázemie pre pracovníkov údržby a správy parku. V roku 1995 sa objekt dostal do súkromného vlastníctva. Kúpu budovy schválili v marci 2021 bratislavskí poslanci, radnica sa s majiteľmi dohodla na cene 1,4 milióna eur bez DPH. K prevodu prišlo počas leta.