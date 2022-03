Bývalý internát i detský domov chce Kremnica premeniť na nájomné byty

Kremnica 24. marca (TASR) – V bývalom internáte spojenej školy internátnej i v priestoroch niekdajšieho detského domova plánuje mesto Kremnica vybudovať spoločne vyše 30 nájomných bytov. V rámci oboch projektov už bolo v procese verejného obstarávania ukončené predkladanie ponúk, v týchto dňoch sa uskutoční ich vyhodnotenie. Pre TASR to uviedol primátor mesta Alexander Ferenčík.



V objekte na Dolnej ulici, ktorý naposledy plnil funkciu detského domova, má podľa zámeru samosprávy vzniknúť 12 nájomných bytov bežného štandardu. Objekt si podľa mesta vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, pribudnúť by mali i vonkajšie parkovacie plochy.



Ďalších 24 až 28 bytov v závislosti od finálneho dispozičného riešenia chce samospráva vybudovať v budove bývalého internátu na ulici Ľudovíta Štúra. Internát mesto kúpilo vlani za vyše 70.000 eur, po rekonštrukcii by v ňom mali vzniknúť jednoizbové, dvojizbové i trojizbové byty s priemernou podlahovou plochou 51 štvorcových metrov.



Oba projekty plánuje mesto Kremnica financovať s využitím zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania. Celková predpokladaná hodnota oboch zákaziek prevyšuje sumu 2,6 milióna eur, finálny rozpočet však určia až výsledky verejného obstarávania.