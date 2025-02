Bývalý internát v Bánovciach nad Bebravou mesto prebuduje na byty

Bánovce nad Bebravou 14. februára (TASR) - Budova bývalého internátu Stredného odborného učilišťa (SOU) Zornica v Bánovciach nad Bebravou bude slúžiť na nájomné bývanie. Rekonštrukciu objektu za takmer 2,5 milióna eur bude samospráva financovať z dotácie od Ministerstva dopravy (MD) SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), byty plánuje dokončiť v lete budúceho roka. Radnica o tom v piatok informovala na sociálnej sieti.



Obstarávacie náklady stavby predstavujú 2.436.282 eur, úver zo ŠFRB je vo výške 1.461.520 eur a dotácia od MD SR je v objeme 974.340 eur.



"Priestory bývalého internátu SOU Zornica sa postupne premenia na moderné a dostupné bývanie pre našich obyvateľov. Celkovo tu vznikne 38 nájomných bytov, ktoré budú pripravené na bývanie už v lete roku 2026," uviedla bánovská radnica.



Investíciu bude mesto podľa nej realizovať najmä z dotácie od rezortu dopravy a úveru od ŠFRB. Prinesie nové možnosti bývania pre mladé rodiny, jednotlivcov, ako aj seniorov a prispeje tak k rozvoju mesta.



Dodávateľom stavebných prác je v zmysle zmluvy spoločnosť HYDROS Bánovce so sídlom v Bánovciach nad Bebravou. Stavebné práce by mala ukončiť v júni 2026, kolaudáciu stavby predpokladá radnica v auguste 2026.



Budovu internátu získalo mesto do svojho vlastníctva zámenou majetku s Trenčianskym samosprávnym krajom.