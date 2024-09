Bývalý internát v Rimavskej Sobote sa predať nepodarilo

Rimavská Sobota 18. septembra (TASR) - Mestu Rimavská Sobota sa ani v opakovanej obchodnej verejnej súťaži nepodarilo predať bývalý internát na Školskej ulici. O budúcnosti objektu diskutovali poslanci mesta na utorňajšom (17. 9.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), návrh na prebudovanie internátu na nájomné byty podporu nezískal.



O predaji bývalého školského internátu rozhodli rimavskosobotskí mestskí poslanci v prvej polovici tohto roka. V prvom kole obchodnej verejnej súťaže samospráva objekt ponúkala za minimálnu kúpnu cenu 1,2 milióna eur, v druhom o 200.000 eur lacnejšie. O kúpu internátu však nikto neprejavil záujem.



Na utorňajšie zasadnutie MsZ predložil primátor Jozef Šimko návrh, ktorý počítal s odpredajom bývalého internátu bez pozemkov investorovi na účely jeho prestavby na nájomné byty pre mladé rodiny s deťmi. V objekte by podľa primátora vzniklo 130 bytov s rôznou dispozíciou. "Po zrekonštruovaní mesto odkúpi budovy späť v súlade s podmienkami pre poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov zverejnenými Štátnym fondom rozvoja bývania na aktuálny rok," uviedlo mesto v dôvodovej správe.



Primátor, ktorý návrh pred poslancov predložil, argumentoval najmä potrebou dostupného bývania pre mladé rodiny s deťmi. Skonštatoval tiež, že s ďalším predajom internátu či prípadným znížením minimálnej kúpnej ceny bude vzhľadom na rast cien nehnuteľností a stavebných materiálov súhlasiť len po vyhotovení nového znaleckého posudku. Samospráva sa doposiaľ opierala o ten, ktorý si nechala vypracovať pred siedmimi rokmi. "Dnes hodnota budovy bude minimálne 700.000 až 800.000 eur. A keď to dáme dokopy aj s pozemkom, to je skutočná hodnota 1,5 až 1,6 milióna eur," priblížil Šimko.



Mestský poslanec Roman Vaľo v rámci rozpravy poukázal na problém, ktorý by priniesol predaj objektu investorovi bez priľahlých pozemkov. "Ak investor chce pripraviť projektovú dokumentáciu, musí mať k bytovému domu zabezpečené aj priestory na statickú dopravu. Pri súčasne platnej norme to vychádza pri 150 bytoch do 300 parkovacích miest. My im musíme dať priestor a možnosti v rámci pozemku, ktorý im ponúkneme, aj na takúto investíciu," uviedol Vaľo.



O návrhu predaja bývalého internátu investorovi, ktorý by ho prerobil na nájomné byty, a následnej kúpe bytovky samosprávou sa na zasadnutí MsZ diskutovalo približne dve hodiny. Návrh, za ktorý nakoniec hlasovali piati zo 14 prítomných poslancov, zastupiteľstvom neprešiel. "Takže nám internát bude chátrať ďalej," skonštatoval po hlasovaní primátor.



Domov mládeže v Rimavskej Sobote bol využívaný ako školský internát od roku 1965, mesto objekt získalo do vlastníctva od Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013. Bývalý internát je v zlom technickom stave a už viac ako desaťročie chátra. O jeho budúcnosti sa na pôde mesta diskutuje už niekoľko rokov.