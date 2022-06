Bývalý internát v Trnave prebudujú na zdravotné stredisko

Trnava 20. júna (TASR) – Na jeseň tohto roka plánuje Trnavský samosprávny kraj (TTSK) otvoriť v Trnave na Študentskej ulici zdravotnícke zariadenie. Chce ho prebudovať z bývalého školského internátu, aktuálne vo vestníku verejného obstarávania zverejnil výzvu na rekonštrukčné práce v hodnote 332.000 eur. Celkové náklady na zriadenie sú predpokladané okolo 600.000 eur.



Investor chce v objekte realizovať zmeny dispozície, novú elektroinštaláciu, rozvody, stolárske konštrukcie a nášľapné vrstvy. Záujemcovia o zákazku majú čas poslať svoje ponuky do 4. júla. V novom zdravotnom stredisku nájdu pacienti ambulanciu špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých, stacionár v odbore všeobecné lekárstvo a neurológia, mobilný hospic a agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti.



"Naším cieľom je zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Trnavského kraja najmä v ambulantnej sfére. Preto sme sa rozhodli, že sa TTSK opäť stane poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Na jednom mieste sústredíme aj starostlivosť pre doliečovaných, chronicky ťažko chorých a zomierajúcich pacientov," uviedla pre TASR riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová. Zdravotnícke zariadenie budú môcť využívať všetci obyvatelia.



"V ďalšej fáze by sme tento model radi rozšírili do viacerých okresov kraja," dodala. Predpokladané celkové náklady na zriadenie zariadenia, na stavebné práce a vybavenie už boli vyčlenené z rozpočtu TTSK. Po zverejnení výzvy sa TTSK bude podľa Natálie Petkáčovej z odboru komunikácie uchádzať o prefinancovanie celého projektu z Plánu obnovy a odolnosti SR.