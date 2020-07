Bývalý kláštor v Rožňave bude slúžiť ako kultúrno-kreatívne centrum

Rožňava 10. júla (TASR) – Sprevádzkovaním kaviarne Rajský dvor v piatok v Rožňave oficiálne otvorili kultúrno-kreatívne centrum Kláštor v budove bývalého františkánskeho kláštora na Námestí baníkov. TASR o tom informoval Tomáš Székely, predseda občianskeho združenia Otvor dvor, ktoré centrum prevádzkuje.



„Dnes otvárame časť kultúrno-kreatívneho centra Kláštor a aj časť kaviarne s tým, že máme predpripravenú časť kníhkupectva. Kaviareň by mala byť centrom, v ktorom sa budú odohrávať všetky kultúrne akcie, čítačky autorov a podobne,“ konkretizoval Székely.



V objekte chce OZ v budúcnosti postupne vytvoriť aj priestor pre coworking, kancelárie pre občianske združenia a tretí sektor, ale aj fotografické či výtvarné ateliéry. „Na poschodí uvažujeme tiež nad ubytovaním hostelového typu, ktoré by sme chceli využiť aj na rezidenčné pobyty,“ doplnil predseda združenia.



Ako ďalej povedal, historickú budovu rekonštruujú od novembra 2016. „Financovanie bolo zabezpečené z projektov, v podstate ako keby nepriamo. Podarilo sa nám totiž získať projekt od ministerstva vnútra, kde sme robili cyklus prednášok a jeho súčasťou bol 40-percentný paušál, ktorý sme investovali do budovy,“ ozrejmil Székely s tým, že ďalším zdrojom boli projekty úradu práce a pomohli im aj dobrovoľníci.



Budova kláštora je majetkom mesta Rožňava, od ktorého ju má OZ v dlhodobom prenájme na obdobie 20 rokov. „Investície, ktoré realizujeme v kláštore, sú nám započítavané ako nájom,“ vysvetlil predseda OZ a doplnil, že v budove vykonali tiež reštaurátorský, archeologický či stavebno-historický výskum.



Františkánsky kláštor v Rožňave je barokovo-klasicistický objekt, ktorý začali stavať v roku 1740 a mnísi sa doň nasťahovali v roku 1800. Nepretržite v ňom pôsobili do roku 1950, kedy ich počas takzvanej Barbarskej noci vtedajšia vládna moc vysťahovala.



Následne v budove krátky čas sídlilo riaditeľstvo baní, ktorému časť priestorov prenajímali ešte mnísi. Po jeho odsťahovaní kláštor slúžil do roku 1993 ako domov dôchodcov. Zhruba dva roky v ňom bol štátny archív, ale objekt sa ukázal ako nevhodný na tento účel, preto ho štát zamenil s mestom za inú budovu.