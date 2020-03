Bývalý poslanec Karlovej Vsi podľa samosprávy načierno postavil plot

Bratislava 25. marca (TASR) – Karlova Ves a bývalý poslanec tejto bratislavskej mestskej časti Miroslav Kadnár sa opäť dostali do sporu v prípade užívania pozemku. Problém je tentoraz oplotenie na ploche v blízkosti ulíc Pod rovnicami/Líščie údolie.



Mestská časť na sociálnej sieti uviedla, že bývalý poslanec a kandidát na starostu nerešpektoval spoluvlastníctvo parcely a plot postavil ako čiernu stavbu. "Starostka Dana Čahojová a vicestarosta Branislav Záhradník spolu so zástupcami stavebného úradu na mieste nariadili zastavenie čiernej stavby," uviedla samospráva na sociálnej sieti. O dodatočnom povolení či odstránení plota má rozhodnúť stavebný úrad.



Kadnár pre TASR uviedol, že o zámere informoval ohláškou o drobnej stavbe. Vzhľadom na súčasnú situáciu a obmedzený režim úradov vrátane miestneho úradu v Karlovej Vsi to urobil písomne. "Podľa mojich vedomostí som mal takto konať, teda ohlásením drobnej stavby," uviedol pre TASR. Pre oplotenie sa rozhodol preto, aby ochránil pozemok pred znečistením a tvorbou nelegálnej skládky. "Takéto prípady som riešil neraz," dodal. Oznámil tiež, že ak je potrebné podať žiadosť o dodatočné stavebné povolenie, urobí tak.



Samospráva sa s Kadnárom sporila už pred niekoľkými rokmi v prípade umiestnenia lodného kontajnera a hliníkovej garáže do vnútrobloku na Púpavovej ulici. Kadnár bol do roku 2018 miestnym poslancom, v posledných komunálnych voľbách kandidoval aj na post starostu, kandidatúru však stiahol.