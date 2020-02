Bývalý primátor a prednosta Nových Zámkov za mreže nepôjdu

Nitra 19. februára (TASR) – Bývalý primátor Nových Zámkoch Gejza Pischinger a bývalý prednosta mestského úradu Peter Ágh za mreže nepôjdu. Rozhodol o tom Krajský súd v Nitre, ktorý v utorok (18. 2.) znížil päťročný nepodmienečný trest na trojročný podmienečný trest s odkladom na päť rokov v prípade exprimátora a trojročný podmienečný trest s odkladom na tri roky v prípade bývalého prednostu. Na päť rokov nepodmienečne odsúdil obidvoch bývalých mestských funkcionárov v máji minulého roka Okresný súd v Nových Zámkoch. Obidvaja sa voči rozsudku odvolali.



V prípade vyplatenia tzv. zlatých padákov odchádzajúcim zamestnancom mesta boli obaja bývalí predstavitelia mesta obžalovaní z obzvlášť závažného zločinu porušenia povinností pri správe cudzieho majetku v spolupáchateľstve, exprimátor aj zo zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Obaja zároveň dostali štvorročný zákaz vykonávania činnosti vo verejnej správe spojenej s dodržiavaním rozpočtového hospodárenia. Obhajca bývalého prednostu Roman Balco označil rozhodnutie odvolacieho súdu za mimoriadne komplexné a precízne.



Kauza zlatých padákov sa začala po voľbách v roku 2014, keď dovtedajšieho primátora Pischingera vymenil na čele mesta súčasný primátor Otokar Klein. Odchádzajúci primátor na základe odporúčania prednostu vyčlenil odchádzajúcim zamestnancom odmeny v súhrnnej výške takmer 190.000 eur. V mestskom rozpočte však v kapitole bežné výdavky, z ktorej sú odmeny vyplácané, peniaze na vyplatenie odmien chýbali. Podľa rozhodnutia Krajského súdu v Nitre vyplatením odmien nebol porušený zákon, k jeho porušeniu však prišlo nezákonným presunutím položiek v rámci mestského rozpočtu.



Preto súd rozhodol, že bývalý primátor i prednosta musia spoločne vrátiť mestu Nové Zámky 100.000 eur, ktoré boli v rozpočte nezákonne presunuté a vyplatené ako odmeny. Zvyšných 90.000 eur, ktoré boli podľa rozhodnutia súdu presunuté v súlade so zákonom, si môže samospráva nárokovať v ďalšom civilnom konaní. „Škoda, ktorá vznikla mestu, síce bola rozhodnutím súdu znížená, no s rozsudkom sme spokojní, pretože peniaze sa vrátia do rozpočtu mesta,“ povedal splnomocnenec mesta Gabriel Závodský.