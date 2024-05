Bývalý primátor F. Tám sa vracia do samosprávy Bojníc

Bojnice 29. mája (TASR) - Bývalý dlhoročný primátor Bojníc František Tám sa vracia do samosprávy mesta. V mestskom zastupiteľstve (MsZ) nahradí Michala Lekýra, ktorý sa začiatkom mája vzdal svojho poslaneckého mandátu. Sľub zloží na rokovaní vo štvrtok (30. 5.).



Tám je v poradí druhým náhradníkom na post poslanca, prvý, Radoslav Chlpek, nastúpenie na uprázdnený post mestského poslanca odmietol. Tám získal vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v novembri 2022 dovedna 578 hlasov, informovala samospráva na webe mesta.



Kúpeľné mesto Bojnice viedol Tám štyri volebné obdobia, a to od roku 2006 do roku 2022. Najskôr ho obyvatelia zvolili do funkcie ako nezávislého kandidáta, neskôr sa o post uchádzal ako kandidát Smer-SD a potom i s podporou SNS.



V posledných komunálnych voľbách Tám už o post primátora neprejavil záujem, vo funkcii ho nahradil Ladislav Smatana (nezávislý).