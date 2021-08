Bývalý šéf EKO-podniku VPS Vladimír M. je obvinený z prijatia úplatku

Bratislava 23. augusta (TASR) – Bratislavská polícia zadržala ešte v piatok (20. 8.) popoludní riaditeľa EKO-podniku VPS v Novom Meste Vladimíra M. Obvinený je z prijatia úplatku od nájomcu parkoviska pri Tržnici na Trnavskom mýte. Pre TASR to potvrdil hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. Upozornil na to portál bratislava.zoznam.sk.



Vladimír M. po prepustení z cely predbežného zadržania označil konanie za chybné rozhodnutie a svoje osobné zlyhanie, ktoré úprimne ľutuje. Postu šéfa podniku sa preto vzdal. TASR sa s ním zatiaľ skontaktovať nepodarilo.



"Miestny úrad v reakcii na tieto udalosti plánuje skontrolovať zmluvy a objednávky tovarov a služieb, ktoré EKO-podnik v poslednom období uzavrel," zdôraznil Tettinger.



EKO-podnik VPS je samostatný právny subjekt, jeho riaditeľ je volený poslancami v miestnom zastupiteľstve. Zastupiteľstvo zároveň schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra o tom, kde sa vykoná kontrola hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej časti.



Do činnosti EKO-podniku VPS patrí správa a údržba obecného majetku, ako je budova Tržnice, areál Kuchajdy, lanová dráha zo Železnej studničky na Kamzík, ale tiež detské ihriská. Venuje sa tiež koseniu i čistote verejných priestranstiev.