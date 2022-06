Bývanie v novom už tento rok

Bratislava 1. júna (OTS) - Čerešne Lake, druhá fáza rezidenčného projektu Čerešne fine living, sa blíži k dokončeniu. Zo šiestich blokov, ktoré v nej vznikajú, sa už trojica kolauduje. O niečo neskôr bude dokončená aj zvyšná trojica objektov, vrátane polyfunkčného bytového domu N – výškovej dominanty komplexu. Prví obyvatelia, sa tak do druhej fázy Čerešní, začnú sťahovať už v priebehu tohto roka.Developerská spoločnosť ITB Development začala výstavbu projektu Čerešne fine living v roku 2016. Prvá fáza je už plne zabývaná a jej vnútroblok slúži obyvateľom, nielen ako ihrisko pre deti, ale aj ako priestor pre komunitné eventy (spoločné cvičenie, joga, čitáreň pre deti) či spoločné pestovanie zeleniny a byliniek v komunitnej záhradke.Aj vďaka tejto koncepcii získala prvá fáza Čerešne Jednotka, ocenenie CIJ ako Najlepší rezidenčný development roka 2019. V druhej etape tento koncept rozvíja v ešte výraznejšej miere.Druhú fázu s názvom Čerešne Lake tvorí šestica objektov, označená písmenami I-N, nadväzujúc tak na 1. fázu. Táto prináša trojicu nových vnútroblokov s rôznymi funkcionalitami. Rezidenčné projekty developera sú špecifické tým, že každý je iný a prispôsobuje sa potrebám danej lokality. Inak tomu nie je ani tu - mierne sa zvažujúci terén, architekti projektu zo spriaznenej kancelárie Architekti Šebo Lichý, využili v prospech modelovania spoločných priestorov, ale aj pre kočíkovacie dráhy, či spoločné terasy, ktoré prepájajú jednotlivé bloky a budú podnecovať k intenzívnejšiemu kontaktu medzi susedmi v komplexe.Dnes už majú tieto bloky definitívnu podobu - dokončené sú fasády a do veľkej miery aj interiéry a spoločné priestory. Dokončiť ostáva najmä blok N, 17-podlažnú vežu dominantu aktuálnej etapy. V tejto chvíli sa už odkrýva jej fasáda, dokončovacie práce prebiehajú na vonkajších priestranstvách, teda na novom detskom ihrisku medzi sériou blokov I, J, K a L, M, ale najmä na vodnej lagúne pod výškovou budovou.Práve. Tá má potenciál stať sa miestom na stretávanie komunity susedov a priateľov – miestom na spoločné trávenie času. Silný dôraz na rozvoj susedských vzťahov sa nesie všetkými fázami projektu.Čerešne Lake sú tak tesne pred dokončením a už v priebehu tohto roka sa do obytného súboru začnú sťahovať prví obyvatelia. V projekte vzniká 239 bytov a apartmánov, pričom k dispozícii sú ešte posledné voľné byty Projekt Čerešne fine living oživil opustenú oblasť, ktorá je však dobre známa obyvateľom Dúbravky, a to najmä pre Harmincovu ulicu. Toto kľúčové spojenie Dúbravky so zvyškom Bratislavy a diaľnicou D2, dlhodobo dvíha tlak vodičom, cyklistom aj chodcom. V zápchach tu stál azda každý motorizovaný obyvateľ tejto mestskej časti. Zlý a súčasným podmienkam nepostačujúci stav vozovky si uvedomili aj v ITB Development. Preto sa rozhodli iniciatívne konať a spojili sily s Mestskou časťou Dúbravka, Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a Generálnym investorom Bratislavy. Výsledkom je. Práve developer poskytol svoje know how, zabezpečil majetkové vysporiadanie pozemkov v okolí Harmincovej ulice, nevyhnutný predpoklad k jej dlho očakávanému rozšíreniu. Mestu následne daroval vykúpené pozemky v hodnote 719 000 €, a dnes tak už nič nebráni pretvoreniu komunikácie na plnohodnotnú štvorprúdovú cestu, ktorá výrazne uľahčí každodenný život vodičom, cyklistom, MHD aj chodcom.