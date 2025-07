Bzovské dni po roku opäť priblížia výrobu ručne lisovaného skla

Dolná Bzová 31. júla (TASR) - Výrobu ručne lisovaného skla budú počas prvej augustovej soboty predvádzať návštevníkom Bzovských sklárskych dní v Dolnej Bzovej pri Detve. Sklársku pec v strede obce už v súčasnosti zohrievajú a je to jej postupné temperovanie. TASR o tom vo štvrtok informoval Peter Greksa z občianskeho združenia Skálnik.



Dodal, že v piatok (1. 8.) je v pláne natavenie sklárskeho kmeňa na teplotu 1260 stupňov Celzia. Ako ďalej uviedol, návštevníkom tento rok predstavia novú sklársku zvoničku, ktorú v uplynulých dňoch osadili pri peci. Vyrobil ju Ján Samaš a hostí ňou budú pozývať na ukážky výroby skla. Na vrchu zvonice sú sklené predmety, ktoré vznikli zo sklárskeho odpadu a autor z nich urobil dominantu vrchnej časti diela. Zvolávať ňou plánujú aj sklárskych majstrov. Tradične podľa neho prídu do Dolnej Bzovej sklári z Poltára a z Katarínskej Huty.



V sobotu (2. 8.) sú v programe ukážky výroby dutého fúkaného skla, ale i výroby kalíškov, tanierov a dekoračných prvkov na ručnom lise. K dispozícii budú aj ukážky irisovania skla. Greksa vysvetlil, že je to vytváranie žiarivo dúhového efektu na skle. „Pripravujeme aj skompletizovanie sošky svätého Floriána, ktorého sme si vybrali ako patróna Bzovských sklárskych dní a sklárskej pece,“ objasnil a podotkol, že ide o spoločnú prácu rezbára, sklára a kováča.



Sprievodnými podujatiami budú maľovanie na sklo, dekoračné brúsenie skla, výstava dobového skla i prednáška o zaniknutých sklárňach v Novohrade a na Podpoľaní. Záujemcovia tiež môžu prísť na otvorenie náučného chodníka a posedenie pri Budáčovej studničke. Súčasťou bude i kultúrny program, predstaví sa Folklórny súbor Ipeľ.



Dolná Bzová sa v minulosti preslávila výrobou ľudového skla. Miestnu skláreň zakladali nemeckí prisťahovalci v polovici 18. storočia. Neskôr tam mali aj vlastnú brusiareň. Brúsenie skla v Dolnej Bzovej sa datuje do obdobia medzi rokmi 1841 - 1856.