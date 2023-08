Bzovské sklárske dni opäť priblížia výrobu ručne valcovaného skla

Dolná Bzová 11. augusta (TASR) - Výrobu ručne valcovaného skla budú cez druhý augustový víkend predvádzať návštevníkom Bzovských sklárskych dní v Dolnej Bzovej v okrese Detva. Sklárska pec v strede obce sa v súčasnosti už zohrieva, teplota na tavbu skla totiž musí dosiahnuť približne 1200 stupňov Celzia. TASR to povedal Peter Greksa z občianskeho združenia Skálnik.



Ako uviedol, počas tohto ročníka chcú organizátori priblížiť starú technológiu, ktorou vyrábali v bzovských sklárňach pred 250 rokmi. "Ukážeme jednu z prvých technológií výroby a lisovania skla. Podarilo sa nám získať ručný lis, ktorý vyrobili koncom 19. storočia pre českú skláreň," spresnil s tým, že sklári z Poltára budú na ňom na počas akcie pracovať tak, ako v minulosti.



Greksa priblížil, že sklársku pec začali zohrievať v stredu (9. 8.) a postupujú tak, že každú hodinu zvyšujú teplotu o desať stupňov. Na konci musia dosiahnuť teplotu viac ako 1200 stupňov. Vtedy do nej vložia nádobu, v ktorej sa sklo varí. Túto teplotu podľa jeho slov dosiahnu približne v piatok v noci. Dodal, že účastníci už tradične vyrobia aj sklenené gule a zavesia ich na sklársky strom, ktorý je v areáli pri peci v strede Dolnej Bzovej. Každý rok ho totiž ozdobia výrobkom zo súčasného ročníka.



V piatok je v programe práca so sklovinou, stretnutie sklárov i výroba sklenených mincí. V sobotu (12. 8.) si môžu ľudia pozrieť výstavu historického skla v miestnom kultúrnom stredisku i ukážky výroby na historickom lise. Naplánovaný je aj tradičný turistický pochod sklárskym chodníkom. Súčasťou bude aj kultúrny program, predstavia sa heligonkári z regiónu. V nedeľu (13. 8.) pokračujú Bzovské sklárske dni svätou omšou pri Kôrovej kaplnke v Hornej Bzovej, prezentáciou výrobkov sklárov a vystúpením folklórneho súboru.



Dolná Bzová sa v minulosti preslávila výrobou ľudového skla. Miestnu skláreň zakladali nemeckí prisťahovalci v polovici 18. storočia. Neskôr tam mali aj vlastnú brusiareň. Brúsenie skla v Dolnej Bzovej sa datuje do obdobia medzi rokmi 1841 - 1856.