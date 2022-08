Bzovské sklárske dni priblížia výrobu ručne valcovaného skla

Dolná Bzová 11. augusta (TASR) - Výrobu ručne valcovaného skla budú cez druhý augustový víkend predvádzať návštevníkom XI. Bzovských sklárskych dní v Dolnej Bzovej v okrese Lučenec novohradskí sklári. Sklárska pec v strede obce sa v súčasnosti už zohrieva. TASR to vo štvrtok potvrdil Štefan Puhl, ktorý bude pri peciach technicky pomáhať.



Teplota na tavbu skla totiž musí dosiahnuť približne 1200 stupňov. Počas piatka (12. 8.) je v programe práca so sklovinou, stretnutie sklárov i výroba sklenených mincí. Sobota (13. 8.) sa začne výstavou historického skla a turistickým pochodom sklárskym chodníkom. Záujemcovia môžu vidieť výrobu pohárov na historickom lise. Naplánovaný je aj seminár o sklárskych tradíciách a zakladaní sklárskych hút v Novohrade. Súčasťou podujatia bude aj kultúrny program, predstavia sa heligonkári z Korytárok. V nedeľu (14. 8.) pokračujú Bzovské sklárske dni svätou omšou pri Kôrovej kaplnke v Hornej Bzovej.



Dolná Bzová sa v minulosti preslávila výrobou ľudového skla. Miestnu skláreň zakladali nemeckí prisťahovalci v polovici 18. storočia. Neskôr tam mali aj vlastnú brusiareň. Brúsenie skla v Dolnej Bzovej sa datuje do obdobia medzi rokmi 1841 – 1856.