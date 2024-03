Šéf štátneho podniku Lesy SR: Lykožrútová kalamita naberá na rozlohe

Čierny Balog 11. marca (TASR) - Čiernobalocké lesy, ktoré boli vždy pýchou horehronského regiónu, sú v kritickom stave. Územie s rozlohou približne 15.000 hektárov čelí podkôrnikovej kalamite. Po sanácii územia reálne zostane asi tisíc hektárov súvislých holín. Konštatoval to v pondelok vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Menyhart.



"V súčasnosti sme na stave 500.000 kubíkov kalamitného dreva, s tým, že na tento rok je úplne reálne, že to možno pôjde až k miliónu kubíkov. Jediný účinný a efektívny spôsob boja proti lykožrútovej kalamite je vyťaženie suchého alebo napadnutého dreva, ktoré treba v čo najrýchlejšom čase dostať von z lesa. Potom môžeme pristúpiť k jeho obnove, revitalizácii," zdôraznil Menyhart.



Podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) sa jeho rezort s roky neriešenou kalamitou na Horehroní začal okamžite zaoberať. "Ešte v roku 2021 bol počiatočný stav okolo 64.000 kubíkov kalamity, z roka na rok sa situácia zhoršovala. Predchádzajúce vlády však za 3,5 roka situáciu neriešili, až sme sa dostali do aktuálneho stavu. Pokiaľ nedôjde k rýchlym riešeniam, v ohrození je zhruba desať miliónov kubíkov porastov v tejto lokalite," upozornil Takáč.



V súvislosti s riešením tejto situácie minister uviedol, že prostredníctvom Lesov SR budú musieť zvýšiť kapacity na ťažbu v tomto regióne a obrátiť sa aj na externých dodávateľov, aby vedeli v čo najrýchlejšom čase spracovať kalamitu.



"Keďže dôjde k povestným holinám, v tejto časti budeme musieť kontinuálne popri sanácii územia riešiť aj vodozádržné a protipovodňové projekty. Na jednej strane bude prebiehať intenzívna ťažba a popri tom budeme robiť opatrenia v súvislosti s vodnými zdrojmi a zadržiavaním vody v krajine," dodal Takáč.



Zvýšená ťažba a presun kamiónov s drevom výrazne poznačí miestne cesty v okolí. Podľa ministra s dotknutými obcami a Banskobystrickým samosprávnym krajom budú hľadať možnosti kompenzácií. Kritickou situáciou by sa mala zaoberať aj vláda, avizoval Takáč.