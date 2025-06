Slovenská pošta otvorila po troch rokoch pobočku v obci Cabaj-Čápor

Cabaj-Čápor 9. júna (TASR) - Slovenská pošta otvorila svoju pobočku v obci Cabaj-Čápor v okrese Nitra. Obyvatelia tak majú po troch rokoch opäť vlastnú pobočku pošty, informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.



Pošta z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy dočasne fungovala v náhradných priestoroch na pobočke Nitra 12. „Po dlhom procese hľadania vhodných priestorov sa podarilo pripraviť a otvoriť plnohodnotnú prevádzku na Nitrianskej ulici v obci,“ skonštatovala Peterová.



Pobočka slúži obyvateľom od 2. júna. V pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok je otvorená v časoch od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 15.30 h. V stredu je otvorená od 8.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00 h.