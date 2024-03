VIDEO: Rekonštrukciu Draškovičovho kaštieľa ukončia v apríli

Čachtice 1. marca (TASR) - Rekonštrukciu Draškovičovho kaštieľa v obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom by mali ukončiť v prvej polovici apríli. Počas piatkového kontrolného dňa to povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



Rekonštrukčné práce podľa predsedu TSK finišujú, začali sa robiť už aj sadové úpravy v okolí kaštieľa, ktoré sú súčasťou samostatného projektu. Zároveň s dokončovacími prácami začnú okolo 10. marca inštalovať v kaštieli expozície, nainštalované majú byť do polovice apríla.



"Do 15. marca má byť nainštalované kompletné vybavenie turisticko-informačného centra a do 21. marca by mali byť doručené ponuky na prenájom kaviarne," doplnil Baška.



Súčasťou zrekonštruovaného objektu v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne budú turisticko-informačné a kultúrno-kreatívne centrum, nové expozície, ale i možnosť usporiadať oslavy či svadby.







Podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Petra Martiniska prešiel celý objekt komplexnou rekonštrukciou, z pôvodnej budovy zostali len múry a strecha.



"V suteréne budú expozície vinárstva a Alžbety Bátoryovej, na poschodí vznikla kaviareň. Budeme sa venovať zaniknutej miestnej židovskej komunite, Rómom a Habánom, vznikne tu kreatívne centrum. Na poschodí bude niekoľko izieb zriadených ako šľachtické bývanie," doplnil Martinisko.



Náklady na rekonštrukciu boli 2,4 milióna eur. Obnova historickej pamiatky sa začala v máji minulého roka. Časť prác je financovaná zo zdrojov EHP a Nórska a zo štátneho rozpočtu SR, časť z vlastných zdrojov TSK.