Čachtický polmaratón prinesie viaceré dopravné obmedzenia

Čachtice 23. augusta (TASR) - Viaceré obmedzenia dopravy prinesie v sobotu (24. 8.) Čachtický polmaratón. Vodiči sa musia pripraviť na čiastočnú i úplnú uzáveru ciest v Čachticiach a okolí. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



Obmedzenia v doprave potrvajú v sobotu od 14.50 h do približne 16.30 h. Na čiastočnú uzáveru cesty II/504 od kostola sv. Ladislava v Čachticiach po koniec obce v smere na obec Častkovce sa musia vodiči pripraviť od 14.50 do 15.15 h a na uzáveru cesty III/50423 od kostola sv. Ladislava v Čachticiach po začiatok obce Višňové od 15.15 do 16.30 h.



Polícia v tejto súvislosti prosí vodičov o ohľaduplnosť, rešpektovanie jej pokynov a pokynov organizátorov.