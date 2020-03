Čadca chce dodať rúška do každej domácnosti

Čadca 23. marca (TASR) – Mesto Čadca chce do konca pracovného týždňa dodať rúška do každej domácnosti. S ich distribúciou začalo od piatka (20. 3.) a k dnešnému dňu ich rozdalo okolo 5000. TASR o tom informoval hovorca mesta Marián Kráľ.



Doplnil, že počas pondelka a utorka (24. 3.) rozdá mesto ďalších 10.000 rúšok. "Objednali sme 22.500 kusov a priebežne ich naskladňujeme. V prvom rade sme potrebovali zabezpečiť chod mesta. To znamená, že rúška dostali tí, ktorí sú v kontakte s ľuďmi – zamestnanci mesta, mestského podniku služieb a mestskej polície. Už v stredu sme zabezpečili rúška pre domy seniorov na území mesta," povedal Kráľ.



Pripomenul, že mestský úrad pre výskyt nového koronavírusu v krajine funguje v obmedzenom režime. "Pre verejnosť je obmedzený vstup. Po konzultácii riešime len záležitosti, ktoré neznesú odklad, napríklad úmrtia. Budovu stráži mestská polícia, po konzultácii odprevadí klienta na konkrétne oddelenie. Ale ľudí chodí zo dňa na deň menej. Samozrejmosťou je pri návšteve prekrytie tváre," dodal hovorca mesta s tým, že mestský úrad sa pravidelne dezinfikuje.



"Dom kultúry je v podstate uzavretý, tiež aj mestská plaváreň, športové haly a detské ihriská. Mestská polícia pracuje v plnom nasadení každý deň a mestský podnik tiež funguje bez väčších obmedzení," uzavrel hovorca mesta.