Kysucké múzeum v Čadci pripravilo online program Fašiangy

Čadca 10. januára (TASR) – Kysucké múzeum v Čadci pripravilo pre priaznivcov ľudovej kultúry online program s názvom Fašiangy. Podľa hovorkyne múzea Miroslavy Jančulovej budú do 1. marca 2022 uverejňovať zaujímavé príspevky prostredníctvom sociálnych sietí Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke.



Doplnila, že na každý týždeň pripravili otázku, súvisiacu so sviatkom hojnosti a zábavy. "Dozviete sa, ako vznikli fašiangy, ako ich prežívali naši predkovia, čím sa v minulosti ľudia počas tohto obdobia zaoberali. Ale pozrieme sa aj na to, aká bola fašiangová strava a čím boli zaujímavé fašiangové masky," uviedla Jančulová.



Osvedčené a tradičné recepty, vinše i masky môžu prostredníctvom sociálnych sietí alebo mailom posielať aj priaznivci múzea. "Boli by sme radi, ak by sa zapojili do programu. Postupne zverejníme ich recepty, vinše či masky a najlepšie odmeníme drobnosťou," dodala hovorkyňa múzea.