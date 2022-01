Kysucké múzeum obnovuje parný rušeň Malá Maďarka

Čadca 13. januára (TASR) - Kysucké múzeum v Čadci obnovuje parný rušeň Malá Maďarka, ktorý vyrobila Fabrika na výrobu lokomotív MÁV v Budapešti v roku 1909. Podľa hovorkyne múzea Miroslavy Jančulovej získali na obnovu dotáciu 25.000 eur z programu Ministerstva kultúry (MK) SR Obnovme si svoj dom.



Doplnila, že Malá Maďarka patrí medzi najstaršie úzkorozchodné parné lokomotívy na Slovensku. "Hoci premávala na Čiernohronskej lesnej železnici, v roku 1975 ju za cenu šrotu odkúpilo Kysucké múzeum so zámerom funkčného využitia. Po dôkladnej oprave vo Švermových železiarňach v Podbrezovej ju v roku 1977 previezli na Historickú lesnú úvraťovú železnicu vo Vychylovke a prvý raz rozkúrili v roku 1978. V roku 2003 vyhlásili rušeň za národnú kultúrnu pamiatku. Prevádzku zabezpečoval až do roku 2016," uviedla Jančulová.



Kysuckí múzejníci začali po získaní dotácie prvú etapu reštaurovania rušňa. "Počas uplynulého roku sa podarilo opraviť a reštaurovať pravý blok parného valca. Náročný technologický proces vykonali experti v súlade s vydaným rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Žiline," dodala hovorkyňa múzea.



Múzeum podalo cez dotačný systém MK SR na rok 2022 ďalší projekt, ktorý by umožnil dokončenie prvej etapy komplexného reštaurovania. "Plánujeme aj druhú etapu, ktorá bude zameraná na opravu kotla, zákonitú armatúru, obalové plechy, pieskovanie, kompletizáciu rušňa, náter a následné sprevádzkovanie," priblížila Jančulová.



Cieľom Kysuckého múzea je, aby sa rušeň čím skôr zaradil do cestovného poriadku Historickej lesnej úvraťovej železnice. "A mohol opäť stáť na čele súpravy výletných vagónov prepravujúcich návštevníkov dolinou Chmúra," uzavrela hovorkyňa múzea.