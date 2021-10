Občania Čadce by mali zvážiť osobnú návštevu mestského úradu

Čadca 15. októbra (TASR) – Mesto Čadca odporúča dôkladne zvážiť osobnú návštevu mestského úradu (MsÚ) po prechode okresu Čadca do čiernej farby od pondelka (18. 10.). Občania by mali využívať telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu a úrad navštíviť len v neodkladných prípadoch za dodržania prísnych hygienických opatrení. Mesto o tom informuje svojej internetovej stránke.



"Je dôležité, aby v čase pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 mala verejnosť na pamäti dôležitosť dodržiavania síce základnej, no veľmi účinnej prevencie. To je nosenie respirátora FFP2, dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu a pravidelné umývanie, respektíve dezinfekciu rúk. Vďaka týmto trom zásadám významne bránime šíreniu ochorenia COVID-19. Pred osobnou návštevou sa však naďalej uprednostňuje telefonická a elektronická, prípadne písomná komunikácia s úradom," uviedol primátor Čadce Milan Gura.



Podotkol, že ochorenie COVID-19 od pondelka opäť výrazne zasahuje do života Slovákov. "Týka sa to najmä čiernych okresov, ktoré sa na mape opäť objavili po dlhých mesiacoch. V okrese Čadca tak už ľudia nemôžu chodiť do reštaurácií, fitnescentier a bez testu či očkovania sa nedostanú ani k niektorým službám," dodal čadčiansky primátor.