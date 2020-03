Čadca preruší vyučovanie v školách a na dva dni zatvorí mestský úrad

Čadca 11. marca (TASR) – Krízový štáb mesta Čadca prerušuje v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 12. do 18. marca. Zároveň bude z dôvodu dezinfekcie vo štvrtok (12. 3.) a v piatok (13. 3.) zatvorený Mestský úrad (MsÚ) v Čadci a príspevkové organizácie mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Marián Kráľ.



Podotkol, že život v meste zostane zachovaný. "Rovnako aj vývoz smetí a činnosť mestskej polície. Chceme poprosiť občanov, ak to nie je naozaj nevyhnutné, aby nechodili na úrady a využili možnosti elektronického vybavovania. Ide o preventívne opatrenia, preto žiadame občanov, aby boli zodpovední, disciplinovaní a nepodliehali panike," zdôraznil hovorca mesta.



"Chceme apelovať na občanov, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady či stretávať na verejnosti. Mesto Čadca ruší až do odvolania všetky spoločenské, kultúrne i športové podujatia," dodal Kráľ.