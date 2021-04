Čadca 27. apríla (TASR) – Čadca zriadi päť kontaktných miest na asistované sčítanie, na ktorých pomôže obyvateľom so sčítaním od 3. mája do 13. júna stacionárny asistent. Mesto o tom informovalo na svojej internetovej stránke.



„Asistované sčítanie je určené primárne pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí nevedia pracovať s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online samosčítania do konca marca 2021," pripomenulo mesto.



Na kontaktnom mieste sa môže obyvateľ sčítať sám alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. „Obyvateľ sa môže sčítať na akomkoľvek kontaktnom mieste, bez ohľadu na jeho trvalý pobyt. Zoznam kontaktných miest a ich prevádzkové hodiny budú zverejnené na webstránke www.scitanie.sk," doplnilo mesto.



Kontaktné miesta v Čadci budú v dome kultúry, v základných školách na uliciach M. R. Štefánika a Komenského a dve v priestoroch mestského úradu. „Obyvateľ má možnosť požiadať na mestskom úrade o pomoc aj mobilného asistenta, ktorý príde k nemu domov s tabletom. Po objednaní telefonicky kontaktuje obyvateľa a dohodne si s ním presný termín návštevy. Každý mobilný asistent bude vybavený preukazom, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz obsahuje meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta," uviedlo mesto.



„Žiadny asistent sčítania nechodí k obyvateľom domov sám od seba bez ich vyžiadania. Ak sa obyvatelia s takýmto postupom stretnú, neznámu osobu by nemali do domu alebo bytu pustiť a mali by kontaktovať políciu alebo obec," upozornilo mesto.