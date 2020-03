Pacientov budú v Kysuckej nemocnici preverovať vo filtračnom stane

Čadca 26. marca (TASR) – Pacientov, ktorí vstupujú do Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci, začnú od zajtra preverovať v súvislosti s výskytom nového koronavírusu vo filtračnom stane. TASR o tom informoval riaditeľ nemocnice Martin Šenfeld.



Doplnil, že v stane zistia prostredníctvom dotazníka pacientovu anamnézu, zmerajú mu teplotu a dostane lístok. "Ak bude mať zelený lístok, pustia ho do ambulancie alebo na urgentný príjem.



Oranžový alebo modrý lístok dostane pacient, ktorý mohol byť v styku s niekým, u koho je podozrenie na ochorenie COVID-19. Pre ambulanciu to bude znamenať, že sa musí pripraviť, zabezpečiť si ochranné pomôcky a na základe toho pacienta vyšetriť.



Pacienta s červeným lístkom už nikam nepustíme. Izolujeme ho bokom, lebo je vysoká pravdepodobnosť, že môže mať pozitívny test na ochorenie COVID-19," vysvetlil Šenfeld.



"Fungujeme v obmedzenom režime, hlavne čo sa týka lôžkových oddelení. Tie vykonávajú len neodkladnú zdravotnú starostlivosť alebo starostlivosť, kde by hrozilo riziko omeškania. Postupne si uvoľňujeme lôžkovú kapacitu a snažíme sa reprofilizovať lôžkové oddelenia na prípadných pacientov s ochorením COVID-19," dodal riaditeľ Kysuckej nemocnice.



Apeloval na pacientov, aby pri prvotnom kontakte nezatajovali informácie. "Lebo lekári sú už naozaj ako policajti. Idú do hĺbky a pacienti si zrazu spomenú na dôležitú informáciu, ktorú možno zámerne, možno nevedomky nepovedali.



V karanténe sme mali tri tímy lekárov. Najskôr z urgentného prímu, potom z chirurgického oddelenia a naposledy z neurologického oddelenia. Dokopy deväť ľudí. Ale výsledky boli negatívne a už sú v práci," uviedol Šenfeld.



Podotkol, že dodávateľské spoločnosti neplnia objednávky ochranných prostriedkov v plnom rozsahu. "Niektoré objednávky sú krátené, niektoré sú stornované. Základ máme, ale ak by sme vhupli do pandémie, tak vydržíme len krátke obdobie.



Veríme, že nám ochranné prostriedky začnú prichádzať. Snažíme sa komunikovať s dodávateľmi," uzavrel riaditeľ Kysuckej NsP, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.