Čadca ruší prevádzku telocviční a základných umeleckých škôl

Čadca 12. októbra (TASR) – Mesto Čadca od pondelka ruší na základe rozhodnutia krízového štábu prevádzku telocviční, centier voľného času (CVČ) a základných umeleckých škôl (ZUŠ). Po zasadnutí krízového štábu v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou o tom informovalo na sociálnej sieti.



Krízový štáb mesta Čadca rozhodol aj o uzatvorení športových hál a plavárne od utorka (13. 10.) až do odvolania. "Majiteľom permanentiek sa automaticky predĺži platnosť za počet dní, ktoré bude plaváreň zatvorená. Kurzy mestskej školy plávania sa dokončia po znovuotvorení plavárne," informuje mesto.



V Dome kultúry zakázal krízový štáb všetky podujatia - divadelné, filmové, hudobné a iné umelecké predstavenia. "Galéria Čadca a Kultúrne informačné centrum mesta podliehajú opatreniam ako prevádzky - na 15 metrov štvorcových jeden návštevník," uviedlo mesto.



Sprísnené opatrenia zavádza aj Mestský úrad (MsÚ) v Čadci. "Pracovisko prvého kontaktu v budove MsÚ pracuje v obmedzenom režime, vstup do úradovne koordinuje pracovník mestskej polície Čadca. Maximálny počet klientov v danom priestore podlieha opatreniam ako prevádzky – na 15 metrov štvorcových jeden klient. Maximálny počet klientov je osem. Odporúčame s MsÚ Čadca komunikovať najmä telefonicky, respektíve elektronicky," vyzýva mesto na sociálnej sieti.