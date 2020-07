RÚVZ v Čadci eviduje doteraz 41 prípadov ochorenia COVID-19

Čadca 2. júla (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Čadci eviduje od 19. júna do 1. júla celkovo 41 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Podľa regionálnej hygieničky Xénie Lukáčovej má RÚVZ situáciu pod kontrolou, ohniska nákazy sú podchytené a monitorované. Nevylúčila, že prípadov bude pribúdať.



Doplnila, že testovanie vykonávali za pomoci Žilinského samosprávneho kraja a Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline. "Úzkym kontaktom nariaďujeme domácu izoláciu, testovanie a zabezpečujeme všetky potrebné protiepidemické opatrenia. Klinické vzorky na ochorenie na COVID-19 sa odoberajú u aktívne vyhľadaných osôb, ktoré boli v kontakte s pozitívne potvrdenou osobou, suspektných osôb a repatriantov. Preto je predpoklad, že počet potvrdených prípadov v regióne bude ešte narastať," uviedla Lukáčová.



"Do pozornosti dávam Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 1. júla, ktoré je zverejnené na web sídle RÚVZ so sídlom v Čadci. Ľudia v regiónoch sú zo strany hygienikov informovaní o potrebe dodržiavania všetkých potrebných protiepidemických opatrení a hygienických zásad. Je potrebné ich rešpektovať," zdôraznila Lukáčová.



Čadčiansky RÚVZ neodporúča, vzhľadom na nárast pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19, usporadúvanie hromadných podujatí v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto. "Je preukázateľné, že šíreniu ochorenia napomáha práve zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí v uzavretých, ale i otvorených priestoroch, čo predstavuje vysoké riziko šírenia ochorenia. V súčasnom období už zaznamenávame pozitivitu osôb nielen z rodinných kontaktov, ale i v dôsledku importu z okolitých krajín. Pretože okres Čadca je prihraničným územím s Českou republikou a Poľskom," uviedla regionálna hygienička 24. júna v odporúčaní kysuckým samosprávam.