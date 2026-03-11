< sekcia Regióny
Čadca schválila rozdelenie dotácií za takmer 120.000 eur
Autor TASR
Čadca 11. marca (TASR) - Mesto Čadca aj v tomto roku finančne podporí činnosť športových klubov a spoločenských združení na území mesta. Mestskí poslanci na minulotýždňovom rokovaní zastupiteľstva rozhodli o prerozdelení dotácií v celkovej výške 119.680 eur.
Mesto Čadca každoročne vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie pre športové kluby, pričom sa podávajú spravidla do polovice decembra. „Dotácie sú určené najmä na podporu celoročnej športovej činnosti klubov, prácu s mládežou či organizovanie športových podujatí. Športové kluby majú zároveň počas celého roka možnosť požiadať aj o dotáciu z rozpočtu primátora mesta,“ priblížila radnica.
O podporu na svoju činnosť požiadalo 23 športových klubov, ktoré spolu žiadali viac ako 300.000 eur. Mestské zastupiteľstvo napokon schválilo rozdelenie dotácií vo výške 116.000 eur. Takmer polovica z tejto sumy je určená na činnosť Futbalového klubu Čadca.
„Mesto zároveň podporilo aj činnosť občianskych združení, spolkov, nadácií a neziskových organizácií, ktoré spolu požiadali o 9.100 eur. Schválená suma predstavuje 3.680 eur,“ doplnila radnica.
