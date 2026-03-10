< sekcia Regióny
Čadca využila eurofondy na inštaláciu moderných informačných tabúľ
Primátor Matej Šimášek považuje digitalizáciu služieb samosprávy za prirodzený krok k modernej a otvorenej komunikácii s občanmi.
Autor TASR
Čadca 10. marca (TASR) - Čadčianska radnica využila eurofondové prostriedky na inštaláciu troch moderných informačných tabúľ. Ako uviedla samospráva na svojej webovej stránke, umiestnené sú v oddychovej zóne pri židovskom cintoríne a pred budovou mestského úradu. Ich cieľom je priniesť občanom aktuálne informácie v modernej elektronickej podobe 24 hodín denne.
Doplnila, že interaktívna úradná tabuľa prináša viacero výhod, ktoré majú priamy prínos nielen pre mesto, ale najmä pre jeho obyvateľov. „Medzi najdôležitejšie patrí pravidelná a rýchla aktualizácia informácií, ktorá zabezpečí, že občania majú vždy prístup k najnovším oznamom, informáciám či pripravovaným podujatiam v meste,“ uviedla radnica.
Primátor Matej Šimášek považuje digitalizáciu služieb samosprávy za prirodzený krok k modernej a otvorenej komunikácii s občanmi. „Verím, že nové informačné kiosky pomôžu ľuďom rýchlo a jednoducho získať potrebné informácie o dianí v meste a stanú sa praktickým pomocníkom pre obyvateľov aj návštevníkov Čadce,“ poznamenal Šimášek.
