Čadca zatvára mestský úrad, riešiť budú iba individuálne prípady

Čadca 16. marca (TASR) – Mesto Čadca zatvára v pondelok mestský úrad (MsÚ). Riešiť bude iba individuálne prípady, ktoré neznesú odklad - napríklad úmrtia alebo potvrdenia o pobyte. Informovalo o tom na svojej internetovej stránke.



"Ku každému oddeleniu je na internetovej stránke mesta k dispozícii telefonický kontakt. Počas pracovných dní môžu občania kontaktovať zamestnancov od 8.00 do 12.00 h," uviedlo mesto Čadca.



Zároveň nariadilo cestujúcim v MHD povinne nosiť rúška alebo iné prekrytie tváre. "Až do odvolania premáva MHD v prázdninovom režime. Spoje, ktoré obvykle premávajú počas dní školského vyučovania nepôjdu. S okamžitou platnosťou zakazujeme stretávanie sa na všetkých detských ihriskách a športoviskách. Mestský podnik bude plniť všetky povinnosti, ale zberný dvor bude zatvorený," upozornilo mesto.



"Mesto zabezpečuje ochranné rúška v počte minimálne 10.000 kusov. Budeme ich bezplatne distribuovať všade tam, kde budú potrebné. Dôraz budeme klásť na seniorov," vysvetlilo mesto s tým, že všetky opatrenia trvajú až do odvolania.