Čadca zaviedla od nového roka miestny poplatok za rozvoj

Čadca 4. januára (TASR) - Mesto Čadca začína v tomto roku vyberať miestny poplatok za rozvoj. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnom poplatku za rozvoj schválili mestskí poslanci na poslednom minuloročnom rokovaní zastupiteľstva. Z 19 prítomných poslancov hlasovalo za jeho prijatie 15.



Podľa pôvodne predloženého návrhu VZN mal byť pre stavby na bývanie zavedený poplatok päť eur za štvorcový meter a pre všetky ostatné kategórie stavieb poplatok vo výške 10 eur za štvorcový meter. V poslaneckom pléne bol však schválený pozmeňujúci návrh, ktorým sa znížila výška poplatku pre stavby na bývanie na tri eurá za štvorcový meter a výška poplatku pre stavby na ostatné podnikanie a stavby využívané na skladovanie a administratívu na päť eur za štvorcový meter.



Zákon umožňuje poplatok stanoviť v rozmedzí od 3 do 35 eur za každý začatý meter podlahovej plochy. Konečný poplatok sa pritom vypočíta ako súčin základu poplatku znížený o 60 štvorcových metrov a sadzby poplatku. Výnos z poplatku za miestny rozvoj je príjmom do rozpočtu obce. Tá ho môže použiť na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vyrovnanie pozemku na presne definované účely.