POLICAJT NA KORČULIACH zadržal ženu, ktorá kradla

Čadca 25. augusta (TASR) – Po krádeži v čadčianskej drogérii zadržal v nedeľu (23. 8.) 29-ročnú ženu zo Sučian policajt na korčuliach, ktorý mal služobné voľno. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.



Doplnila, že žena vošla do predajne drogérie a tovar z regálov si vkladala do náprsnej tašky. "Následne prešla bez zaplatenia cez pokladničnú zónu. Jedna z predavačiek vybehla za ňou, avšak žena jej ušla. Unikajúcu ženu si všimol pred predajňou muž na korčuliach, ktorým bol zhodou okolností policajt v čase služobného voľna. Vydal sa za ňou, zadržal ju a odovzdal privolanej policajnej hliadke," uviedla Balogová.



"Tovar v hodnote viac ako 400 eur zaistili a vrátia ho do predajne. Policajti zistili, že obdobného skutku sa mladá žena už v minulosti dopustila, za čo jej uložili blokovú pokutu. Tentoraz jej hrozí trest odňatia slobody," dodala krajská policajná hovorkyňa.