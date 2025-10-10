< sekcia Regióny
Čadca získala dotáciu na zníženie energetickej náročnosti MŠ F. Kráľa
Autor TASR
Čadca 10. októbra (TASR) - Čadčianska radnica získala dotáciu z Environmentálneho fondu na polmiliónový projekt zníženia energetickej náročnosti budovy Materskej školy (MŠ) Fraňa Kráľa. Ako informoval primátor mesta Matej Šimášek, mestskí poslanci na piatkovom rokovaní zastupiteľstva odsúhlasili investičnú akciu a jej príslušné spolufinancovanie.
„Projekt pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa, výmeny okenných prvkov, ale predovšetkým z ekologickejšieho kúrenia a fotovoltiky, ktorá bude inštalovaná na streche. Škola bude mať tak nový vzhľad, ktorý ale zachová jej autentický ráz, ale zároveň bude jej prevádzka ďaleko ekonomicky výhodnejšia a ekologickejšia,“ priblížil Šimášek.
Oprávnené výdavky celého projektu boli vyčíslené na 500.000 eur, pričom dotácia z Environmentálneho fondu predstavuje 475.000 eur. Mesto sa bude z vlastného rozpočtu podieľať na projekte sumou 25.000 eur.
