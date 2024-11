Zlatý turoň z filmového festivalu Etnofilm putuje do Rumunska

Čadca 18. novembra (TASR) - Hlavnú cenu Zlatý turoň si z 23. ročníka medzinárodného filmového festivalu dokumentárneho etnologického filmu Etnofilm v Čadci odniesla snímka rumunského režiséra Dragosa Lumpana Posledná transhumancia. TASR o tom informovala riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Kajanková.



"Film zachytáva fascinujúci, no pomaly zanikajúci spôsob života pastierov, ktorí so svojimi zvieratami putujú na veľké vzdialenosti za obživou. Tento dokument nie je len svedectvom o každodennej realite pastierov, ale aj hlbokou reflexiou ich odhodlania uchovať tradície napriek tlaku modernizácie," priblížila víťazný film Kajanková.



Doplnila, že počas štyroch festivalových dní od 12. do 15. novembra si návštevníci mohli pozrieť 29 filmov z 22 krajín. "Cena Martina Slivku za najlepší individuálny výkon slovenského tvorcu bola tento rok udelená Róbertovi Šulákovi za film Návraty k Obrazom starého sveta o tvorbe režiséra Dušana Hanáka," poznamenala Kajanková.



Etnofilm patrí k najstarším podujatiam zameraným na etnografický a dokumentárny film na Slovensku. Do aktuálneho ročníka súťaže sa prihlásilo 109 filmov z 35 krajín. Hlavnými organizátormi festivalu sú Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a mesto Čadca.