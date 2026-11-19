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Čadcu ďalšie štyri roky povedie staronový primátor Matej Šimášek
Nadpolovičnú väčšinu v 25-člennom MsZ majú nezávislí kandidáti.
Autor TASR
Čadca 19. novembra (TASR) - Mesto Čadca povedie ďalšie štyri roky staronový primátor Matej Šimášek (Hlas-SD), ktorý stojí na čele mesta od roku 2022. Svoj sľub spolu s novozvolenými mestskými poslancami zložil vo štvrtok počas ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ).
Nadpolovičnú väčšinu v 25-člennom MsZ majú nezávislí kandidáti. Svoje poslanecké mandáty obhájili Marián Hlaváč, Pavol Holeštiak, Yvonne Marjaková, Martin Solik, Peter Strapáč, Viera Strýčková, Tomáš Urbaník a Juraj Vrba. Dopĺňajú ich Henrich Benko, Richard Bobek, Roman Kužma, Branislav Maták, Jakub Mitter a Martin Vangel.
Zastúpenie medzi čadčianskymi poslancami má až osem rôznych samostatných politických subjektov. Stranu Hlas-SD zastupujú Pavla Šimeková s Ľubomírom Škorvánkom, hnutie Republika Anna Belousovová s Vladimírom Malíkom a Kresťanskodemokratické hnutie Martin Klimek s Jozefom Kupkom. Zvyšnými poslancami sú Vladimír Jurga (DOMOV-NS), Marian Kubala (Za ľudí), Ľubomír Špilko (PS), Xénia Šurhaňáková (Demokrati) a Peter Zverec (SNS).
Staronový primátor Čadce získal v októbrových komunálnych voľbách takmer 90-percentnú podporu voličov. Hlas mu odovzdalo 5289 ľudí, jeho protikandidát Alexander Stančík (Právo na pravdu) získal 600 hlasov. Volebná účasť v Čadci dosiahla 33,43 percenta.
Nadpolovičnú väčšinu v 25-člennom MsZ majú nezávislí kandidáti. Svoje poslanecké mandáty obhájili Marián Hlaváč, Pavol Holeštiak, Yvonne Marjaková, Martin Solik, Peter Strapáč, Viera Strýčková, Tomáš Urbaník a Juraj Vrba. Dopĺňajú ich Henrich Benko, Richard Bobek, Roman Kužma, Branislav Maták, Jakub Mitter a Martin Vangel.
Zastúpenie medzi čadčianskymi poslancami má až osem rôznych samostatných politických subjektov. Stranu Hlas-SD zastupujú Pavla Šimeková s Ľubomírom Škorvánkom, hnutie Republika Anna Belousovová s Vladimírom Malíkom a Kresťanskodemokratické hnutie Martin Klimek s Jozefom Kupkom. Zvyšnými poslancami sú Vladimír Jurga (DOMOV-NS), Marian Kubala (Za ľudí), Ľubomír Špilko (PS), Xénia Šurhaňáková (Demokrati) a Peter Zverec (SNS).
Staronový primátor Čadce získal v októbrových komunálnych voľbách takmer 90-percentnú podporu voličov. Hlas mu odovzdalo 5289 ľudí, jeho protikandidát Alexander Stančík (Právo na pravdu) získal 600 hlasov. Volebná účasť v Čadci dosiahla 33,43 percenta.