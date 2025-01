Čahojová: Platforma Bratislavy financovaná developermi vyvoláva obavy

Bratislava 30. januára (TASR) - Hlavné mesto nepotrebuje ďalšiu platformu pre dialóg o rozvoji a vízii Bratislavy, najmä nie sponzorovanú významnými developermi, pôsobiacimi v hlavnom meste. Môže to vyvolávať pochybnosti. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) je dostatočná platforma na vedenie dialógu o novom územnom pláne mesta. Odkázala to starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová na margo nového priestoru pod názvom TU-BA (Tu v Bratislave). MIB vytvorenie platformy obhajuje, pochybnosti považuje za neopodstatnené. Uviedli to pre TASR.



"Nová 'platforma' predstavuje jednu z ďalších PR aktivít, ale nepredstavuje reálne práce na novom územnom pláne mesta. Navyše, sponzoring významných developerov primárne vyvoláva pochybnosti o tom, či nový územný plán nebude vychádzať v ústrety práve im a ich komerčným záujmom," skonštatovala Čahojová.



Pripomenula, že práve MIB mal a stále má byť spracovateľom nového územného plánu Bratislavy, financovaného z rozpočtu mesta. Ide o strategický rozvojový dokument, ktorý má poskytnúť koncepciu rozvoja mesta, odrážajúcu a napĺňajúcu predovšetkým požiadavky a potreby obyvateľov. Zriadenie i vybavenie MIB, materiálne i personálne, stálo podľa nej mesto nemálo peňazí. Zároveň magistrát, vrátane MIB, disponuje viacerými fyzickými priestormi i platformami na vedenie dialógu o rozvoji hlavného mesta.



Na otázku, či je takto možné zabezpečiť "neutrálnu pôdu", ako deklaruje magistrát, odpovedala, že neutrálna pôda pri tvorbe dokumentu neexistuje. "Buď bude nový územný plán mesta reflektovať požiadavky a potreby obyvateľov, teda odrážať a plniť verejné záujmy. Alebo bude vychádzať v ústrety významným developerom, sponzorom novej platformy, pre ktorých vytvorí priestor pre ohrozenie koncepčnosti a odbornej nezávislosti nového územného plánu," poznamenala Čahojová.



"Bratislava nepotrebuje vytváranie ďalších a ďalších platforiem, ale poctivú koncepčnú prácu odborníkov z MIB na novom územnom pláne mesta," zdôraznila Čahojová. Tí majú vytvoriť návrh, najlepšie v niekoľkých variantoch, a následne ich podrobiť verejnej diskusii s aktívnym zapojením odbornej i laickej verejnosti.



MIB deklaruje transparentnosť, obavy zo zasahovania developerov odmieta. "Partnerom, ktorí TU-BA finančne podporili, nevzniká žiadny nárok na zásahy do programu. Obavy zo zasahovania developerov do jej činnosti sú preto absolútne neopodstatnené," uvádza MIB vo svojom stanovisku. Ubezpečil, že kladú dôraz na úplnú transparentnosť spolupráce a zriadením TU-BA výlučne z externých zdrojov šetrí navyše finančné zdroje hlavného mesta.



TU-BA bude podľa neho veľmi dôležitá neutrálna pôda, kde sa budú viesť odborné a verejné diskusie o témach súvisiacich s rozvojom mesta, architektúrou, územným plánovaním, bývaním, či verejným priestorom. Je preto prirodzené, že práve tí, čo sa týmto témam v praxi venujú, takýto priestor aj podporujú. Hlavným odborným garantom je Inštitút Slovenskej komory architektov.



MIB plánuje na jeseň otvoriť priestor v centre mesta pod názvom TU-BA na rohu Štúrovej a Medenej ulice. Má byť miestom výstav, prednášok, diskusií či participatívnych stretnutí na mestské témy, pričom projekt prichádza v období začiatku procesu tvorby nového územného plánu. Financovaný má byť výhradne z partnerských príspevkov firiem, organizácií a jednotlivcov. Pri vytvorení špecializovaného priestoru pre architektúru sa MIB inšpiroval v Prahe.