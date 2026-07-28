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ČAKÁ HO SÚD: Vodič jazdil napriek zákazu a opäť nadrogovaný
Policajti ho obmedzili na osobnej slobode a putoval do cely.
Autor TASR
Banská Štiavnica 28. júla (TASR) - V policajnej cele skončil 31-ročný vodič, ktorého policajná hliadka kontrolovala v sobotu 25. júla v Banskej Štiavnici. Muž jazdil napriek zákazu a navyše pod vplyvom drog. Na sociálnej sieti o tom informuje banskobystrická krajská polícia.
Ako uviedla, policajti pri kontrole zistili, že muž má právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do roku 2028. „Okrem toho mal opäť pozitívny test na drogy, navyše bolo po ňom vyhlásené pátranie,“ dodala s tým, že policajti ho obmedzili na osobnej slobode a putoval do cely, teraz ho čaká súd.
Ako uviedla, policajti pri kontrole zistili, že muž má právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do roku 2028. „Okrem toho mal opäť pozitívny test na drogy, navyše bolo po ňom vyhlásené pátranie,“ dodala s tým, že policajti ho obmedzili na osobnej slobode a putoval do cely, teraz ho čaká súd.