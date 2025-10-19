< sekcia Regióny
Čakacia doba na mamografiu vo vranovskej nemocnici je cca dva týždne
Vyšetrenie nie je bolestivé, trvá len niekoľko minút a nevyžaduje si špeciálnu prípravu.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 19. októbra (TASR) - Nemocnica vo Vranove nad Topľou v rámci osvetovej kampane Ružový október, ktorá je zameraná na povedomie o rakovine prsníka, pripomína dôležitosť preventívnych mamografických vyšetrení. Ako TASR informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, čakacia doba na mamografické vyšetrenie vo vranovskej nemocnici je aktuálne približne dva týždne.
„Rakovina prsníka je jedným z najčastejších onkologických ochorení u žien, no pri včasnom záchyte je liečiteľná vo vysokom percente prípadov. Práve preto je prevencia kľúčová. Ženy by nemali čakať, kým sa objavia ťažkosti, pravidelná mamografia môže doslova zachrániť život,“ zdôraznila primárka oddelenia rádiológie Mariana Pirščová s tým, že mamografia umožňuje zachytiť aj veľmi skoré, nehmatné štádiá ochorenia.
Vyšetrenie nie je bolestivé, trvá len niekoľko minút a nevyžaduje si špeciálnu prípravu. Pacientky by však v deň vyšetrenia nemali používať antiperspiranty v oblasti podpazušia a prsníkov. „Vyšetrenie prebieha v stoji, v prípade potreby v sede. Každý prsník je vyšetrený v dvoch rôznych rovinách, pričom musí byť stlačený, čo môže byť zdrojom nepríjemných pocitov. Rozhodne však nejde o bolestivé vyšetrenie, ako si ženy často myslia. Pár minút diskomfortu nepochybne stojí za záchranu života,“ dodala primárka.
Preventívna mamografia je podľa novej legislatívy určená pre ženy od 45. roku života a absolvovať by ju mali každé dva roky. Diagnostická mamografia slúži na overenie zistených chorobných zmien či ťažkostí. Nemocnica pripomína, že legislatíva zrušila aj preventívne ultrazvukové vyšetrenie prsníkov u zdravých žien bez príznakov, ktoré už nebude hradené z verejného zdravotného poistenia ako skríningový výkon. Zmeny majú smerovať k zvýšeniu efektivity skríningu a zosúladeniu s európskymi odporúčaniami, čím sa posilní jeho zmysel a kvalita.
„Rakovina prsníka je jedným z najčastejších onkologických ochorení u žien, no pri včasnom záchyte je liečiteľná vo vysokom percente prípadov. Práve preto je prevencia kľúčová. Ženy by nemali čakať, kým sa objavia ťažkosti, pravidelná mamografia môže doslova zachrániť život,“ zdôraznila primárka oddelenia rádiológie Mariana Pirščová s tým, že mamografia umožňuje zachytiť aj veľmi skoré, nehmatné štádiá ochorenia.
Vyšetrenie nie je bolestivé, trvá len niekoľko minút a nevyžaduje si špeciálnu prípravu. Pacientky by však v deň vyšetrenia nemali používať antiperspiranty v oblasti podpazušia a prsníkov. „Vyšetrenie prebieha v stoji, v prípade potreby v sede. Každý prsník je vyšetrený v dvoch rôznych rovinách, pričom musí byť stlačený, čo môže byť zdrojom nepríjemných pocitov. Rozhodne však nejde o bolestivé vyšetrenie, ako si ženy často myslia. Pár minút diskomfortu nepochybne stojí za záchranu života,“ dodala primárka.
Preventívna mamografia je podľa novej legislatívy určená pre ženy od 45. roku života a absolvovať by ju mali každé dva roky. Diagnostická mamografia slúži na overenie zistených chorobných zmien či ťažkostí. Nemocnica pripomína, že legislatíva zrušila aj preventívne ultrazvukové vyšetrenie prsníkov u zdravých žien bez príznakov, ktoré už nebude hradené z verejného zdravotného poistenia ako skríningový výkon. Zmeny majú smerovať k zvýšeniu efektivity skríningu a zosúladeniu s európskymi odporúčaniami, čím sa posilní jeho zmysel a kvalita.