Čakanie na odberných miestach v Bratislave je minimálne

Bratislava 1. novembra (TASR) – Situácia na odberných miestach v Bratislave je pokojná. Čakanie na odbery je takmer minimálne, miestami žiadne. Informujú o tom jednotlivé mestské časti hlavného mesta Slovenska na svojich profiloch na sociálnej sieti.



"Situácia je aj naďalej veľmi pokojná, záujem o testovanie sa je počas celého dňa nižší," informuje Petržalka na sociálnej sieti. Na Nobelovom námestí znížili počet exteriérových miest z troch na jedno s ohľadom na bezpečnosť a poveternostné podmienky. "Po 19.00 h bude uzatvorené aj posledné exteriérové odberné miesto, v prípade nevyhnutnosti vás však odberné tímy otestujú aj v exteriéri," uvádza najväčšia mestská časť s tým, že dve interiérové odberné miesta na Nobelovom námestí budú v prevádzke do 21.30 h. Drive-through odberné miesta v rámci obchodného centra fungujú aj počas nedele naďalej bezproblémovo.



Minimálne čakanie na testovanie hlásia z viacerých mestských častí. Z dôvodu zlého počasia v mestskej časti Rača rušia viaceré exteriérové miesta. Ako pre TASR uviedol Igor Varsányi, ktorý pracuje na jednom z odberných miest v bratislavskej Dúbravke, počas nedele sa chodí testovať omnoho menej ľudí ako v sobotu (31. 10.). Zároveň vyzval tých, ktorí sa chcú ešte dať otestovať, aby túto možnosť využili.



Na odberných miestach majú v čase od 18.00 do 18.30 h prestávku. Testovať sa bude do 21.30 h.