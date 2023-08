Čakaniu v rokline Suchá Belá sa dá vyhnúť, poslúžiť môže aj semafor

Spišská Nová Ves 17. augusta (TASR) - Letná turistická sezóna je v Slovenskom raji v plnom prúde a viacerí návštevníci upozorňujú na rady čakajúcich turistov najmä v rokline Suchá Belá. Správa Národného parku (NP) Slovenský raj má preto viacero užitočných rád, ako sa takýmto situáciám vyhnúť. Jednou z nich je vyraziť počas víkendov a v dňoch pracovného voľba na túru v skorých ranných hodinách, resp. neskôr popoludní s návratom pred zotmením.



"Pred nástupom do rokliny si v Informačnom centre na Podlesku alebo v Turistickom informačnom centre v Hrabušiciach overte aktuálnu situáciu v rokline," odporúča Správa NP. Slúžia na to obrazovky so zábermi zo živej kamery umiestnenej v problémovej lokalite rokliny pri Misových vodopádoch. Súčasťou obrazovky je semafor, ktorý farbami zjednodušene informuje o množstve turistov a priechodnosti rokliny. Zelená znamená bez zdržania alebo minimálne zdržanie, oranžová značí zdržanie päť až 30 minút a červená farba upozorňuje na zdržanie viac ako 30 minút. Zábery zo živej kamery a semafor môžu návštevníci sledovať každý deň od 7.00 do 17.00 h aj online na webe Správy NP Slovenský raj.



"Ak je v Suchej Belej veľa turistov a chcete sa vyhnúť čakaniu, jednoducho zvoľte inú trasu výletu. Iba niekoľko kilometrov od Podleska sa nachádzajú nemenej atraktívne rokliny Piecky, Veľký Sokol či Kláštorská roklina. Sú oveľa menej navštevované a v rovnakom čase, keď v Suchej Belej turisti čakajú v radoch, tam návštevníci stretnú iba minimum ľudí," dodávajú ochranári. Na pokojnú turistiku bez čakania odporúčajú aj rokliny Sokolia dolina, Zejmarská roklina, Veľký a Malý Kyseľ. S výberom a plánovaním túry návštevníkom poradia pracovníci Informačného centra na Podlesku.



Ochranári tiež vyzývajú turistov na obozretnosť a žiadajú, aby sa riadili odporúčaniami pracovníkov Správy NP a Horskej záchrannej služby.