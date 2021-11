Čakáreň v železničnej stanici Detva je otvorená aj počas pandémie

Detva 8. novembra (TASR) – Čakáreň v budove železničnej stanice v Detve je pre cestujúcich otvorená aj počas pandémie nového koronavírusu. Ako ďalej pre TASR uviedla Barbora Šugárová z tlačového oddelenia Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), na zastávke sa vykonáva kompletný servis priestorov zastávky, ako aj čistenie a dezinfekcia. Ako dodala, pre verejnosť je priestor k dispozícii počas pracovného týždňa v čase od 4.30 do 16.30 h, v nedeľu od 15.20 do 18.30 h.



Čakáreň pri železničnej trati v Detve bola v minulosti dlhodobo zatvorená. Na jar tohto roka sa však uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov mesta Detva, ministerstva dopravy a ŽSR, na ktorom sa prerokovávali otázky prevádzkovania čakárne.



Železnice Slovenskej republiky sú správcom infraštruktúry, na ktorej si dopravcovia objednávajú výkon na trati. Predaj cestovných lístkov zabezpečuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), v súčasnosti je však táto služba v Detve zastavená. „Predaj cestovných lístkov nie je možný, cestujúci si môžu kúpiť cestovné doklady vo vlaku, prostredníctvom SMS na čísle 2255, telefonicky na čísle 18 188 a aj cez internet,“ podotkla Šugárová.



„Do decembra 2020 sme mali zmluvu s predajcom, ktorý predával cestovné doklady. Chceli sme zabezpečiť predaj aj na ďalšie obdobie, nikto sa však neprihlásil,“ vysvetlil pre TASR hovorca ZSSK Tomáš Kováč s tým, že spoločnosť ruší pokladnice pri zastávkach vlakov v prípade, že sú nízke tržby, málo predaných dokladov či vysoké náklady na konkrétny tarifný bod.



Najbližšie zastávky na predaj cestovných dokladov, ktoré zabezpečuje ZSSK v okolí Detvy, sú vo Zvolene a v Lučenci.