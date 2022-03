Camp Žilina ubytoval vyše 400 ľudí z Ukrajiny, pomôcť má aj zbierka

Žilina 7. marca (TASR) – Krátkodobé i dlhodobé ubytovanie pre viac ako 400 ľudí utekajúcich z Ukrajiny vytvorili doposiaľ v Campe Žilina. Podľa Kataríny Schneiderovej z Nadácie Milana Dubca očakávajú ďalšiu vlnu utečencov, preto vyhlásili materiálnu a finančnú zbierku pre žilinský Camp.



Pripomenula, že po prepuknutí vojny na Ukrajine sa nadácia a žilinská developerská spoločnosť Reinoo rozhodli využiť voľné kancelárske priestory. "Vytvorili pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny možnosť krátkodobého i dlhodobého ubytovania s kapacitou 150 lôžok. No vďaka nasadeniu dobrovoľníkov a ľudí ochotných prenajímať byty sa kapacity zväčšili na vyše 200 lôžok. V kempoch poskytujú ubytovanie a pomoc všetkým utečencom bez rozdielu," priblížila Schneiderová.



"Ľudia k nám prichádzajú v noci unavení. Vyspia sa, dajú sa dokopy a cez deň sa presunú na ubytovne alebo byty. Podchvíľou vidíme niektorého z dobrovoľníkov so slzami v očiach. Niekedy z príbehov, ktoré sme si vypočuli. Častejšie však z prejavov vďaky, keď odchádzajú na ubytovanie po jednej - dvoch nociach v kempe," uviedol podnikateľ a iniciátor vzniku Campu Žilina Milan Dubec.



Skupina dobrovoľníkov vytvára z nevyužitých kancelárií nové priestory a mení ich na pohodlné ubytovanie. "Triedia oblečenie, registrujú ubytovaných a poskytujú im potrebnú pomoc – psychologickú, zdravotnú, materiálnu i finančnú. Služby hosťom môžu campy poskytovať aj vďaka individuálnym alebo firemným darcom," skonštatovala Schneiderová.



Materiálna zbierka podľa nej zahŕňa potraviny, minerálne vody, oblečenie, obuv, hygienické potreby, čistiace prostriedky, vybavenie ubytovania. Aktuálne potrebné veci zverejňujú na sociálnej sieti. Do finančnej zbierky sa darcovia môžu zapojiť prostredníctvom transparentného účtu Camp Žilina. "Finančné prostriedky sa použijú výlučne na nákup potravín, hygienických potrieb, vecí každodennej potreby pre hostí, na náklady na ubytovanie i náklady súvisiace s návratom domov. V prípade zostatku poukážeme neminuté financie na účet neziskovej organizácie na pomoc Ukrajine," dodala Schneiderová.