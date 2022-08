CAMPANA fest 2022 ponúkne šou, hudbu, tanec i aktivity pre verejnosť

Nitra 30. augusta (TASR) - Hudobný program, alegorický sprievod, aktivity pre deti i workshopy pre verejnosť ponúkne trojdňové multižánrové podujatie CAMPANA fest 2022. Ako informovali organizátori zo zoskupenia Campana Batucada, konať sa bude od 9. do 11. septembra na Svätoplukovom námestí v Nitre.



V programe vystúpi takmer 300 účinkujúcich. "Vďaka nim sa Nitra stane na tri dni hlavným mestom samby. Prinesú so sebou ohromný talent, energiu, úsmev, hudbu, tanec i šport. Festival je pre všetkých návštevníkov zadarmo, pretože ho organizujeme vďaka priateľstvu a láske k tomu, čo robíme," uviedol líder zoskupenia Campana Batucada Igor Holka.



Ako pripomenul, na CAMPANA feste 2022 bude účinkovať džezová speváčka Ida Kelarová s detským rómskym speváckym zborom Čhavorenge, s ktorými vystúpi aj Česká filharmónia. "Námestie rozhýbe ikona slovenského reggae Medial Banana i United Flavour Sound System. Predstaví sa aj projekt mladého slovenského hudobníka Ernesta Vizváryho i slovenský pesničkár Juraj Hnilica Trio. Magickú atmosféru svetelnou a ohňovou šou vytvorí CirKusKus. V programe nemôže chýbať ani vystúpenie Campana Batucada," uviedol Holka.



Súčasťou festivalu je aj sprievodný program, ktorý je určený deťom i dospelým. Okrem toho ponúkne aj sprievod centrom mesta. "Nitra zaburáca v rytmoch bubnov Campana Batucada a jej priateľov. Hudobníci, tanečníci, športovci, pouliční umelci a návštevníci festivalu prejdú pešou zónou na Svätoplukovo námestie. V sprievode návštevníci uvidia unikátne svetové atrakcie, živé sochy, choduliarov, capoeristov i ženskú tanečnú skupinu Bailadora Dance Group. Ani v tomto roku nechýba spojenie so športom, súčasťou festivalu bude exhibičné chodecké podujatie Acerola Grand Prix," informovali organizátori.