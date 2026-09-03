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Campana Fest v Nitre ponúkne hudbu, tanec i cirkusové workshopy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Súčasťou programu bude predstavenie divadla Tyjátr, koncert kapely N 30 i cirkusová ohňová show.

Autor TASR
Nitra 3. septembra (TASR) - V Nitre sa aj tento rok uskutoční multižánrový festival Campana Fest. Ako uviedli organizátori zo zoskupenia Campana Batucada, na Svätoplukovom námestí sa bude konať od 11. do 13. septembra.

Podujatie ponúkne víkend plný hudby, tanca, koncertov, umeleckých vystúpení, bezplatných workshopov. „Atmosféru dotvoria nezabudnuteľní umelci a množstvo zážitkov pre celú rodinu. Nebude chýbať ani tradičný vrchol festivalu, ktorým je jedinečný alegorický sprievod,“ uviedli organizátori.

Súčasťou programu bude predstavenie divadla Tyjátr, koncert kapely N 30 i cirkusová ohňová show. Na festivale sa návštevníci stretnú aj s cestovateľom Petrom Bôžikom i DJ-om Gonzalezom. „Pripravené je aj vystúpenie tanečnej školy Nexum i ukážky capoeiry. Alegorický sprievod sa začne v sobotu o 16.00 h na začiatku pešej zóny pri Palárikovej ulici. Nedeľa bude patriť bubnovým a cirkusovým workshopom na Svätoplukovom námestí,“ doplnili organizátori.
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