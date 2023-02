Čaputová ocenila snahu Kežmarku získať čiastočnú nezávislosť od plynu

Kežmarok 8. februára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila snahu kežmarskej samosprávy získať nezávislosť od plynu v súvislosti s výrobou tepla a teplej úžitkovej vody. Uviedla to na tlačovom brífingu počas návštevy Spiša, stretnutie so zástupcami ďalších obcí v regióne bolo podľa nej veľmi užitočné.



"Čo sa podarilo Kežmarku, je podľa mňa môjho názoru skvelá inšpirácia aj pre ostatné slovenské samosprávy. Navštívili sme aj miestnu kompostáreň, ktorá je tiež unikátna. V Kežmarku sú jediní na Slovensku, kde využívajú technológiu, vďaka ktorej môžu biologický odpad premieňať na konkrétny produkt, teda kompost," zdôraznila Čaputová. Upozornila tiež, že správa vecí verejných zdola je zdravá a správna, v tejto súvislosti by mali zodpovední viac uvažovať o posilnení kompetencií miest, obcí a regiónov. "Obce a mestá sú najbližšie občanom, najlepšie rozumejú ich potrebám, čo sa ukázalo aj v nedávnych krízach. To, čo však potrebujú, je stabilné a predvídateľné prostredie, najmä pokiaľ ide o legislatívu a nie, naopak, legislatívnu improvizáciu," skonštatovala prezidentka.



Na Spiši tiež vyzdvihla spoluprácu medzi rómskou a nerómskou komunitou v neďalekej obci Toporec. Pozitívne vníma, že v tamojšom sociálnom podniku zamestnávajú sociálne znevýhodnené skupiny, funguje tam terénna sociálna práca i predškolská výchova. "To sú tie pozitívne prvky, ktoré pomáhajú sociálne znevýhodneným začleniť sa," uviedla Čaputová.



Okrem Kežmarku a Toporca v stredu navštívila aj spišskonovoveského výrobcu kompresorov, spoločnosť Embraco. Firma podľa nej zatiaľ zvláda energetickú krízu, výzvou však je skôr odbyt na svetových trhoch mimo Európy. "To bol aj dôvod minuloročného prepúšťania, ale v zásade firma je úspešná, darí sa jej a ja verím, že pokiaľ sa situácia globálne trochu zlepší, tak pôjdu opätovne hore s výrobou aj so zamestnanosťou," dodala prezidentka.



V závere dňa prezidentka navštívila aj drevený artikulárny kostol v Kežmarku.