Čaputová:Rozšírenie košickej Detskej fakultnej nemocnice je nevyhnutné

Košice 27. marca (TASR) – Na potrebu skorého rozšírenia kapacít košickej Detskej fakultnej nemocnice (DFN) poukázala v pondelok po návšteve tohto zariadenia prezidentka SR Zuzana Čaputová. Na realizáciu nadstavby nemocnice by tak mala podľa nej vláda vyčleniť finančné prostriedky.



"Považujem to za absolútne nevyhnutné pre detského pacienta v celom východoslovenskom regióne," uviedla k projektu nemocnice na rozšírenie jej priestorov. Nadstavba objektu je podľa nemocnice kľúčovou na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre oddelenie detskej onkológie a hematológie, ako aj vysokošpecializovanej starostlivosti pre kritických novorodencov.



Hlava štátu navštívila aj susedný Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH), ktorý označila za špičkové pracovisko. "Musím povedať, že to na mňa urobilo veľmi silný dojem. Dokonca som mohla v priamom prenose sledovať operáciu srdca, keďže tento ústav má ako jediný na Slovensku technológiu, ktorou študenti môžu sledovať viaceré operačné výkony priamo online, keď sa dejú, a môžu o tom hovoriť s lekármi, ktorí ho vykonávajú," povedala novinárom.







Počas pondelka sa prezidentka v Košiciach stretla aj s primátorom Jaroslavom Polačekom a starostami okolitých obcí. Predstavitelia samospráv podľa nej vyjadrili obavy z legislatívnych zmien, ktoré ich v predvolebnom období môžu negatívne zasiahnuť. "V tomto budem mať veľmi prísne oko na akékoľvek legislatívne zmeny, či naozaj sú pre samosprávy efektívne a zmysluplné a či boli do tvorby týchto zmien zapojené," konštatovala.



Prezidentka začala v Košiciach týždenné úradovanie na východnom Slovensku, počas ktorého podľa jej slov navštívi aj Bardejov, Prešov či Trebišov.



V utorok (28. 3.) v Košiciach privíta na oficiálnej návšteve estónskeho prezidenta Alara Karisa. Uviedla, že témami rokovaní určite budú aktuálna geopolitická situácia, rozvoj dvojstrannej spolupráce či otázky bezpečnosti Slovenska.