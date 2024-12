Čaro Vianoc pod hradom ponúkne kultúru, trhy i tradičné občerstvenie

Trenčín 4. decembra (TASR) - Pestrý kultúrny program, remeselné trhy a tradičné občerstvenie ponúkne podujatie Čaro Vianoc pod hradom na trenčianskom Mierovom námestí. Vianočné trhy na centrálnom trenčianskom námestí otvoria vo štvrtok (5. 12.), potrvajú do 23. decembra. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Trenčianske útulné, ale neveľké námestie nemôže hostiť veľké trhy. Práve preto aj počas vianočných trhov meníme predajcov v remeselníckych stánkoch. V 58 stánkoch sa tak počas troch týždňov vystrieda 72 predajcov darčekov, remeselníckych a umeleckých výrobkov, medovníkov, gaštanov a iných dobrôt," uviedla hovorkyňa.



Vianočné remeselné trhy sa každý deň otvoria o 10.00 h. Remeselníci budú svoje výrobky ponúkať do 18.00 h, jedlo a nápoje budú k dispozícii denne do 22.00 h.



Kultúrny zážitok Čara Vianoc pod hradom podľa nej umocnia hostia ako Emma Drobná, Adam Ďurica, Barbora Švidraňová, Titusz Tóbisz či Samo Tomeček, kapely Moruša, Hrdza či Puding Pani Elvisovej. Priestor dostanú aj pôvodom trenčianske kapely.



Medzi účinkujúcimi v rámci celého adventu nebudú chýbať koledníci. Organizátorom podujatia je mesto Trenčín s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR a Krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región.